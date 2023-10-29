محمد بن راشد يغرد بالتركي: نهنئ الشعب التركي بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية

تقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، بالتهنئة للشعب التركي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية.

وقال سموه في حسابه على منصة «إكس» بالتركي: «نتقدم بالتهنئة للشعب التركي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، مع تمنياتنا بمزيد من الإنجازات والازدهار في القرن المقبل، إننا نتقاسم علاقات تاريخية وثقافية قوية مع تركيا ونتطلع إلى مواصلة تعزيز علاقاتنا من أجل مستقبل آمن ومأمون ومزدهر لكل من بلدينا والعالم».

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