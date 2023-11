محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد.. الإمارات تؤسس مكانة مرموقة في صناعة مستقبل العالم

وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على جهود النيادي والمنصوري، وفريق العمل في مركز محمد بن راشد للفضاء، وقال سموه: نثمّن كل إنجاز يضيفه الشباب إلى سجل نجاحات الإمارات، ويعزز مسيرتها في طريق التقدم والابتكار.. التزام النيادي والمنصوري يقدم نموذجاً ملهماً للشباب الإماراتي والعربي، بل الشباب حول العالم، في السعي لبلوغ أعلى مستويات التميز في المجالات الحيوية التي تخدم الإنسان، وتدعم خطى البشرية على طريق صناعة المستقبل.

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، لشرح من سلطان النيادي وهزاع المنصوري، حول تفاصيل أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، التي خاضها النيادي أخيراً، وامتدت لستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، وتجربته في إجراء أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب التي استغرقت سبع ساعات ودقيقة واحدة.

وتلقّى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من رائد الفضاء سلطان النيادي علم دولة الإمارات الذي رافقه خلال مهمته على متن محطة الفضاء الدولية، وهنأ سموه كلاً من رائدي الفضاء النيادي والمنصوري، على نجاحهما في تحقيق طموح زايد، من خلال هذه المهمة العلمية بالغة الأهمية، داعياً إياهما وجميع أعضاء فريق العمل في المركز، إلى مواصلة العمل والعطاء في سبيل تحقيق المزيد من الإنجازات التي تسهم في رفع اسم دولة الإمارات عالياً في هذا المجال.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «خلال استقبال رواد الفضاء الإماراتيين وأعضاء فريق (طموح زايد2) في مركز محمد بن راشد للفضاء.. اطلعت على البرامج التدريبية لرائدَي الفضاء الجديدَيْن محمد الملا ونورا المطروشي.. والبرامج القادمة ضمن المركز».

