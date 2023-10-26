محمد بن راشد: العلم راية فخرنا وعزنا واتحادنا المجيد

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الوزارات والمؤسسات في الدولة لرفع العلم الإماراتي في الثالث من نوفمبر الساعة العاشرة صباحاً في وقت واحد، كما دعا سموه كافة أبناء الوطن للمشاركة في هذه المناسبة.
وبمناسبة يوم العلم الذي يوافق الثالث من نوفمبر من كل عام، دوّن سموه على منصة «X»: «الإخوة والأخوات.. كما تعودنا في كل عام.. نحتفي بيوم العلم في الثالث من نوفمبر.. نحتفي براية الوطن.. راية فخرنا وعزنا واتحادنا المجيد.. ندعو كافة الوزارات والمؤسسات في الدولة لرفع العلم الإماراتي في الثالث من نوفمبر الساعة العاشرة صباحاً في وقت واحد.
. وبمشاعر متحدة.. وندعو كافة أبناء الوطن للمشاركة في هذه المناسبة... مناسبة نعبر فيها عن عزمنا المتجدد وإرادتنا الراسخة بالعمل على بقاء هذه الراية خفاقة عالية معبرة عن إنجازاتنا واتحادنا وعزة بلادنا». headtopics.com
كما تهدف الاحتفالية الوطنية إلى تعزيز الشعور بالانتماء للوطن وترسيخ المكانة الرائدة والصورة المشرقة للإمارات، بالإضافة إلى تقديم نموذج خلاق على مظاهر التلاحم بين أبناء الوطن.وترسخ هذه المناسبة مجموعة من القيم، تتصدرها الوحدة الوطنية وإعلاء قيمة الاتحاد على أساس أن علم الدولة الاتحادية هو الهوية الأساسية للدولة.
ويمثل الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية تجديداً للولاء الانتماء والالتفاف حول القيادة الرشيدة، ولهذه المناسبة مكانة خاصة في قلوب أبناء الوطن تستمد رمزيتها من اللحمة الوثيقة بين القيادة والشعب، ويحتل العلم فيها مكانة رفيعة باعتباره رمزاً من رموز الوحدة، ومصدراً من مصادر الفخر والعزة والاحترام. headtopics.com
كما توطد هذه المناسبة جهود الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة في عمل وطني موحد، وتترجم الفهم العام لدى كافة أطياف المجتمع من الأفراد والمؤسسات والهيئات على مستوى القطاعين الحكومي والخاص بثقافة احترام العلم وآلية التعامل معه في كافة المناسبات، إلى جانب توعية أجيال الغد بأهمية الاعتزاز العلم كرمز للدولة، وإبراز دور الجهات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص في دعم الفعاليات الوطنية.