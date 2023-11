محمد بن راشد يبعث دعوة إلى رئيس الوزراء رئيس الحكومة الانتقالية في تشاد للمشاركة في 'COP28'

سلم الدعوة إلى معالي كبزابو، سعادة راشد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى تشاد، وذلك بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة أنجمينا.

