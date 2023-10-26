محمد بن راشد يُقدّم واجب العزاء في خليفة المرّي

قدّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، وإلى جانبه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة المغفور له خليفة عبيد المرّي، والد الفريق عبدالله المرّي، القائد العام لشرطة دبي، وذلك خلال زيارة سموّهم لمجلس...

وأعرب سموّهم عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، داعين المولى القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يُلهم جميل الصبر والسلوان لأهله، الذين أعربوا عن بالغ امتنانهم إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسموّ الشيوخ، لمواساتهم في مصابهم الجلل، راجين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموّه وقيادتنا الرشيدة من كل مكروه.

كما قدّم سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، واجب العزاء في وفاة خليفة عبيد المرّي، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

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محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في خليفة المري- يرافقه حمدان ومكتوم بن محمد وسيف بن زايد. اقرأ أكثر ⮕

محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في خليفة المريدبي- وام قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الخميس، وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل... اقرأ أكثر ⮕

محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في خليفة المريتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

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