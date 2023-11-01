محمد بن زايد يودع ملك الأردن لدى مغادرته البلاد

غادر الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أبوظبي في ختام زيارة دولة قام بها أمس إلى دولة الإمارات، وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، في وداع ملك الأردن لدى مغادرة مطار البطين في أبوظبي. (وام)محمد بن راشد: طموحاتنا في قطاع الفضاء مستمرة ورعايتنا لرواد الفضاء الشباب ستتزايد

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ALKHALEEJ: محمد بن زايد يستقبل ملك الأردن | صحيفة الخليجاستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" الأربعاء، صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، الذي يقوم بزيارة دولة إلى دولة الإمارات

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