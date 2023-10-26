محمد الشرقي يستقبل اللجنة المنظمة لسباق «Tough Mudder» العالمي

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، اللجنة المنظمة للسباق العالمي «Tough Mudder» بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، واطلع سموه، خلال اللقاء، على أهداف السباق الذي استضافه مركز الفجيرة للمغامرات أكتوبر الجاري في حديقة الفجيرة للمغامرات، بمشاركة مئات الرياضيين من مختلف الجنسيات والفئات العمرية من داخل الدولة وخارجها.

وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة بجهود الفريق واللجنة المنظمة للسباق في مستوى التنظيم واستقطاب المشاركين، منوهاً باهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للنشاطات الرياضية التي تجتذب أفراد المجتمع وتعزز حضور الإمارة في قطاع الرياضة عالمياً. وتوجه فريق اللجنة المنظمة بالشكر لسمو ولي عهد الفجيرة على الاستقبال، ودعم سموه للنشاط الرياضي بالإمارة.

واستقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، أرمان شمالوف، رئيس اتحاد أستانا للتايكواندو، واطلع سموّه خلال اللقاء على أنشطة الاتحاد في مجال لعبة التايكواندو وأهدافها في تطوير اللعبة على المستوى العالمي عبر التعاون المشترك وتنظيم البطولات. وشهد سمو ولي عهد الفجيرة توقيع مذكرة تفاهم بين نادي الفجيرة للفنون القتالية، واتحاد أستانا للتايكواندو. headtopics.com

وقّع المذكرة نادر أبو شاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، وأرمان شمالوف، رئيس اتحاد أستانا للتايكواندو. وأكد سمو ولي عهد الفجيرة أهمية دور الشراكات في إثراء النشاط الرياضي في إمارة الفجيرة، مشيراً إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للرياضة عامة، ورياضات الفنون القتالية خاصة، انطلاقاً من إسهام الرياضة بوصفها قطاعاً حيوياً في تعزيز دعائم التنمية الشاملة بالدولة.

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