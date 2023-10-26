محمد صلاح يحقق رقماً قياسياً جديداً

حقق النجم الدولي المصري محمد صلاح رقماً قياسياً جديداً، خلال اللقاء الذي سحق فيه نادي ليفربول الإنجليزي ضيفه تولوز الفرنسي 5-1 مساء أمس.

وسجل صلاح الهدف الخامس لفريقه في الدقيقة 93 من عمر اللقاء، محققاً إنجازاً تاريخياً بتخطي الأسطورة الفرنسية تيري هنري لاعب أرسنال الإنجليزي.ووصل، من خلال الهدف الرائع الذي أحرزه، إلى 43 هدفاً بجميع المسابقات الأوروبية بقميص ليفربول، وهو الرقم الذي يفوق عدد أهداف هنري حتى اعتزاله.

كان ديوجو جوتا قد افتتح التسجيل لصاحب الأرض، بعد تسع دقائق من انطلاقة رائعة للمباراة، تخطى خلالها أربعة من مدافعي الفريق الفرنسي قبل أن يضع الكرة في الشباك. وجاء الرد من تولوز بعد سبع دقائق بهدف سجله ثيس تالينخا بعد انطلاقة من منتصف الملعب ليدرك هدف التعادل. headtopics.com

وهيمن ليفربول بعدها على المباراة، إذ أعاده واتارو إندو إلى المقدمة بعد مرور نصف ساعة من عمر المباراة. وبعد أربع دقائق، عزز داروين نونيز تقدم فريقه عبر تسديدة من زاوية ضيقة، مستغلاً كرة ارتدت داخل منطقة الجزاء.

وكاد نونيز أن يهز الشباك مجدداً في الدقيقة 65، لكن تسديدته من الناحية اليمنى اصطدمت بإطار المرمى بعد انطلاقة رائعة، لكن رايان جرافينبيرش استغل الكرة المرتدة ليسجل الهدف الرابع لصالح ليفربول.

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