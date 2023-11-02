محكمة الاستئناف توافق على خطة إعادة هيكلة 'دريك آند سكل'

وأعلنت «دريك آند سكل إنترناشيونال» في بيان نشرته في وقت متأخر من يوم الأربعاء، عن مستجدات الطلب المقدم الى المحكمة بخصوص إعادة هيكلة الشركة والشركات التابعة. حيث قامت الشركة بالإفصاح على سوق دبي المالي عن قرار محكمة الإستئناف الصادر الثلاثاء الأول من نوفمبر 2023 والذي تضمن:

- موافقة المحكمة على خطة إعادة هيكلة الشركة وفق الخطة المتفق عليها من الشركة والموافق عليها من أكثرية الدائنين، كما تضمن الحكم تعيين خبير لمتابعة إجراءات إعادة الهيكلة، وإجراءات النشر بالصحف المحلية وتحديد مهلة عشرون يوما من تاريخ النشر في الصحف المحلية للدائنين الغير مسجلين لتسجيل أسمائهم وبعد ذلك توضع قائمة نهائية بكامل الدائنين ومقدار مديونية كل منهم.

- إضافة إلى منح الشركة والشركات التابعة مدة اثنا عشر شهرا لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة اعتبارا من تاريخ وضع قائمة الدائنين النهائية، تزداد هذه المدة وفق سير إجراءات إعادة الهيكلة ووفق واقع الحال في حينه. - وختمت المحكمة حكمها بإصدار القرار بوقف جميع الإجراءات القضائية ضد الشركة والشركات التابعة لها وكذلك وقف إجراءات التنفيذ ضد الشركة والشركات التابعة.

يشار إلى أن خطة إعادة الهيكلة ووفقاً للتصويت التي حصلت عليه بالموافقة، والتي تم إقرارها والموافقة عليها من قبل المحكمة تضمنت شطب ما نسبته 90% من مديونية الشركة إضافة إلى رفع رأس مال الشركة بما يعزز ملاءتها المالية وقدرتها على الإستمرار واستعادة نشاطها التجاري والتشغيلي.

وقال المهندس شفيق عبد الحميد رئيس مجلس إدارة دريك آند سكل: بحمد الله أصدرت محكمة الإستئناف يوم 2023/11/1 حكمها بالموافقة على خطة إعادة الهيكلة المتفق عليها والتي تم الموافقة عليها من قبل أكثرية الدائنين، وسيتم استكمال باقي الإجراءات وفقاً لما جاء بحكم المحكمة وخطة إعادة الهيكلة التي تمت الموافقة عليها.

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