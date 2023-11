محكمة الاستئناف توافق على إعادة هيكلة دريك آند سكل

وتضمن الحكم تعيين خبير لمتابعة إجراءات إعادة الهيكلة، وإجراءات النشر بالصحف المحلية وتحديد مهلة 20 يوماً من تاريخ النشر بالصحف المحلية للدائنين غير المسجلين لتسجيل أسمائهم، حيث توضع بعد ذلك قائمة نهائية بكامل الدائنين ومقدار مديونية كلٍ منهم، بحسب إفصاح للبورصة.

ومنح الحكم الشركة والشركات التابعة، مدة 12 شهراً لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة، اعتباراً من تاريخ وضع القائمة النهائية للدائنين، وتزداد هذه المدة وفق سير إجراءات إعادة الهيكلة ووفق واقع الحال في حينه. وختمت المحكمة حكمها بإصدار قرار بوقف جميع الإجراءات القضائية ضد الشركة والشركات التابعة لها، ووقف إجراءات التنفيذ ضد الشركة والشركات التابعة لها.

وخطة إعادة الهيكلة بعد موافقة محكمة الاستئناف تضمنت بذلك شطب ما نسبته 90 % من مديونية الشركة، إضافة إلى رفع رأسمال الشركة، بما يعزز ملاءتها المالية وقدرتها على الاستمرار واستعادة نشاطها التجاري والتشغيلي.

وبناءً على الحكم الصادر من هيئة المحكمة الموقرة باعتماد خطة إعادة الهيكلة واستكمال جميع شروطها من قبل الشركة، ستقوم الشركة بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي للعمل على إعادة سهم الشركة للتداول في أقرب وقت، إضافة إلى العمل على رفع رأس مال وذلك وفقا لخطة إعادة الهيكلة خلال الربع الأول من العام 2024.

وكانت محكمة التمييز أصدرت في اغسطس الماضي قراراً بنقض حكم محكمة الاستئناف بخصوص إعادة الهيكلة وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد. وأوضحت شركة دريك آند سكل حينذاك إن محكمة التمييز قررت اليوم، مد أجل النطق بالحكم بالدعوى المتعلقة بالطعن المقدم من قبلها بخصوص طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة إلى يوم 22 أغسطس 2023.

