محطة العقبة للسفن.. نموذج رائد للشراكة بين الإمارات والأردن

وتعمل المجموعة، في إطار الاتفاقية مع الشركة، على تشغيل المحطة، وإدارتها وتطويرها، وتتميز بمستواها العالمي، وهي مخصّصة للمسافرين على متن السفن السياحية الدولية الذين يتطلعون إلى زيارة الأردن، وتحديداً العقبة والبترا ووادي رم.

وستسهم المحطة في تنويع خيارات الدخول المتاحة للمسافرين القادمين إلى الأردن، كما ستكون جزءاً لا يتجزأ من «مرسى زايد» الذي تطوّره المجموعة، وهو مشروع ضخم متعدد الاستخدامات للواجهة البحرية يضم مساحات سكنية وتجارية، ومكاتب وفنادق ومناطق ترفيهية مصممة لتعزيز مكانة العقبة، بوصفها مركزاً إقليمياً للسياحة والأعمال.

وتهدف الاتفاقية الموقعة سابقاً إلى تطوير «موانئ أبوظبي» مساحة 1.2 مليون متر مربع، ضمن المرحلة الأولى من تطوير منطقة مرسى زايد، البالغة مساحتها الإجمالية 3.2 مليون متر مربع، وتشمل محطة للسفن السياحية والمرافق السياحية والترفيهية والسكنية وغيرها من المشاريع التي ستسهم في تعزيز جاذبية مدينة العقبة كوجهة رئيسية على البحر الأحمر.

كما تهدف إلى تأسيس مشروع مشترك متمثل في «مقطع آيلة» لتطوير وتشغيل نظام رقمي لمنظومة الموانئ، وسيعمل النظام الرقمي على تسهيل التواصل بين جميع مشغلي الميناء ومحطة الحاويات وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة والهيئة البحرية الأردنية وجميع أصحاب العلاقة ضمن منظومة ميناء العقبة.

