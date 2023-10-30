محاكم دبي تدرب كوادرها على التواصل بلغة الإشارة

دبي في 30 أكتوبر / وام / نظمت إدارة الموارد البشرية بمحاكم دبي دورة تدريبية بعنوان " التواصل بلغة الاشارة مع أصحاب الهمم " لموظفي الصف الأمامي في الدائرة، قدمها عمر عثمان مدرب ومترجم لغة الإشارة من قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية، لتعزيز الوعي بأهمية لغة الإشارة.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدائرة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، والاستجابة الفعالة لاحتياجات المجتمع، لبناء مجتمع متضامن ومتساوي الفرص للجميع و تضمنت الدورة جلسات نظرية وتطبيقات عملية حول لغة الإشارة واسسها، وشارك الموظفين في تعلم الإيماءات والرموز الأساسية، وتعامل المشاركون مع تلك المفاهيم بأسلوب تفاعلي يشمل دروس نظرية وتدريبات عملية تحاكي الواقع، كما تناولت الدورة تحليل احتياجات وتحديات فئة أصحاب الهمم وكيفية تقديم الخدمات بشكل يلبي تلك الاحتياجات، إلى جانب ذلك، تطرقت الدورة إلى...

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