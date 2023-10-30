محاكم دبي تدرب كوادرها على التواصل بلغة الإشارة

نظمت إدارة الموارد البشرية بمحاكم دبي دورة تدريبية بعنوان «التواصل بلغة الاشارة مع أصحاب الهمم» لموظفي الصف الأمامي في الدائرة، قدمها عمر عثمان مدرب ومترجم لغة الإشارة من قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية، لتعزيز الوعي بأهمية لغة الإشارة.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدائرة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، والاستجابة الفعالة لاحتياجات المجتمع، لبناء مجتمع متضامن ومتساوي الفرص للجميع وتضمنت الدورة جلسات نظرية وتطبيقات عملية حول لغة الإشارة وأسسها، وشارك الموظفون في تعلم الإيماءات والرموز الأساسية، وتعامل المشاركون مع تلك المفاهيم بأسلوب تفاعلي يشمل دروس نظرية وتدريبات عملية تحاكي الواقع، كما تناولت الدورة تحليل احتياجات وتحديات فئة أصحاب الهمم وكيفية تقديم الخدمات بشكل يلبي تلك الاحتياجات، إلى جانب ذلك، تطرقت الدورة إلى أهمية فهم ثقافة فئة أصحاب الهمم، وذلك من خلال استعراض القيم والتقاليد والتحديات التي يواجهونها، هذا الجانب من التدريب ساهم في توجيه المشاركين نحو التعامل مع...

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