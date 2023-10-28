محادثات جديدة حول سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في مالطا

رجال الإنقاذ يشغلون آلة لإزالة الألغام في منطقة اختبار بالقرب من مدينة خاركيف شرق أوكرانيا. إي.بي.إيهبدأت في مالطا، أمس، محادثات سلام بدعم أوكراني حول سبل إنهاء الحرب مع روسيا، بمشاركة ممثلين عن نحو 50 دولة، ليس بينها روسيا التي رفضت الجولة الثالثة من تلك المحادثات، التي أقرها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وبلغ عدد الدول التي شاركت في الجولة الأولى من المحادثات 15 دولة. وذكر يرماك، أمس، أن أكثر من 50 دولة تشارك في المباحثات هذه المرة. وقال يرماك، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية قبل الاجتماع، إن كييف تواصل الاعتماد بشدة على مساعدة واشنطن.غير أن متحدثاً باسم الحكومة الأوكرانية ذكر أن المحادثات ستتركز على خمسة مجالات رئيسة، هي: الطاقة، والغذاء، والأمن النووي، وقضايا إنسانية، واستعادة حدود أوكرانيا.

وقال يرماك في وقت سابق هذا الأسبوع إن القائمة الطويلة للمشاركين في محادثات مالطا، تعد «إشارة قوية إلى الحفاظ على الوحدة حول أوكرانيا». وتدعو خطة السلام، التي طرحها زيلينسكي، روسيا إلى سحب قواتها من حدود أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014، وأربع مناطق أوكرانية، سيطرت عليها روسيا، في أعقاب حربها عام 2022.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الخميس «من الواضح أن خطوات مثل الاجتماع في مالطا (في 28 و29 أكتوبر) لا مستقبل لها على الإطلاق، ولا تؤدي إلا إلى نتائج عكسية». headtopics.com

وبين المشاركين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، الدول المؤيدة لكييف، إلى جانب تركيا التي قدمت نفسها وسيطاً بين أوكرانيا وروسيا. ولم يتضح بعد ما إذا كانت المدينة قد تعرضت للقصف المدفعي أم بالصواريخ والطائرات بدون طيار. وبحسب ما ورد، فقد تم اعتراض طائرتين مقاتلتين روسيتى الصنع بدون طيار.

من جهتها، أعلنت ألمانيا أنها زودت أوكرانيا بنظام دفاع جوي قوي ثالث طراز أيريس-تي، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لهجوم صاروخي روسي محتمل آخر هذا الشتاء.

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