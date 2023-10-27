مجيدي يشدد: الوحدة من المنافسين على دوري أدنوك للمحترفين

رفض فرهاد مجيدي، المدير الفني لاتحاد كلباء (النمور)، الاستهانة بحظوظ الوحدة (أصحاب السعادة) في القتال على لقب دوري أدنوك للمحترفين.ويجد أصحاب السعادة أنفسهم مبتعدين إلى المركز العاشر في جدول ترتيب المسابقة بـ6 نقاطٍ في رصيدهم، مقابل 7 نقاطٍ في جعبة النمور، أصحاب المركز الثامن.

وعلى الرغم من الوضعية غير المرضية للخصوم، فقد وصف مجيدي الوحدة بأنه "من الفرق المنافسة على درع الدوري". وواصل المدرب الإيراني، "أصحاب السعادة من الفرق القوية .. إنهم يضمون لاعبين من ذوي المهارات العالية، والذين بإمكانهم تغيير نتيجة المباراة في أي لحظة".

وأكمل مجيدي، "ندرك جيدا صعوبة المواجهة .. لذلك، نحن بحاجةٍ إلى بذل قصارى جهودنا للعودة من العاصمة بالنتيجة الإيجابية". ودعا الهدّاف السابق فريقه إلى "استثمار الحالة الإيجابية التي يعيشها بعد سلسلة الانتصارات المتتالية، وآخرها على الشارقة (الملك) في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي". headtopics.com

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