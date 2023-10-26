مجيدي: الفوز على الوحدة حافز لـ «النمور»

، والتي تتطلب مضاعفة الجهد والتركيز والقتال بقوة من أجل الفوز الذي يمثل حافز كبير ل«النمور» وخطوة مهمة في المسابقة.

وأضاف: ندرك جيداً صعوبة المواجهة خاصة وأن «العنابي» من الفرق القوية والمنافسة على الدوري ويملك لاعبين أصحاب مهارات عالية يمكنهم تغيير نتيجة المباراة في أي لحظة لذلك نحتاج بذل قصارى جهدنا من أجل العودة من العاصمة أبوظبي بنتيجة مرضية.

وأكد ثقته الكبيرة في لاعبيه على الحضور الجيد وتقديم مباراة قوية واستثمار الحالة الإيجابية التي يعيشها الفريق بعد سلسلة الانتصارات المتوالية كان آخرها أمام الشارقة في كاس مصرف أبوظبي الإسلامي. بدوره أكد المدافع محمد سبيل أن جميع اللاعبين في أتم الجاهزية لمواصلة نغمة الانتصارات وتأكيد القدرة على المنافسة والتحدي. headtopics.com

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