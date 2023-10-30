مجموعة كيزاد تبدأ تطوير البنية التحتية الأساسية لمركزي الأغذية والسيارات بتكلفة 330 مليون درهم

أبوظبي في 30 أكتوبر / وام / أعلنت اليوم مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات، عن تدشين أعمال تطوير البنية التحتية في مشروعي" مركز أبوظبي للأغذية" و"المركز العالمي للسيارات – أبوظبي" بتكلفة 330 مليون درهم، بالتزامن مع المشاريع الأخرى الجارية ضمن المنطقة (ب-1) في كيزاد المعمورة. وتأتي هذه الاستثمارات ضمن خطة مجموعة موانئ أبوظبي الخمسية للنفقات الرأسمالية (2023-2027) البالغة 15 مليار درهم.

يجري تطوير مركز أبوظبي للأغذية بالشراكة مع مجموعة غسان عبود وبالتعاون مع شركة رونجيس الفرنسية، ويهدف إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي والحد من هدر الطعام وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، ما يجعل من مركز أبوظبي للأغذية مشروعاً استراتيجياً ومحركاً رئيسياً لمرونة الاقتصاد وحيويته في دولة الإمارات. ومن المتوقع أن يصبح مركز أبوظبي للأغذية المركز الرئيسي في المنطقة لتجارة وتصنيع وتوزيع الأغذية والخدمات اللوجستية.

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