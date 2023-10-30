مجلس 'أمريكية الشارقة 'يعتمد إنشاء مراكز بحثية وطرح برنامج دراسات عليا جديد و تعزيز التوطين

الشارقة في 30 أكتوبر / وام / اعتمد مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الشارقة في اجتماعه فصل الخريف الذي عقد في حرم الجامعة برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة إطلاق برنامج دراسات عليا جديد وإنشاء ثلاثة مراكز بحثية لتعزيز أجندة الجامعة البحثية و وضع استراتيجيات جديدة لرفع مستوى التوطين في الجامعة باعتبارها أولوية مؤسسية.

و يركز مركز أبحاث علوم المواد في كلية الآداب والعلوم في الجامعة على رعاية وتعزيز الأنشطة البحثية والتعليمية متعددة التخصصات في مجال المواد المتقدمة والهياكل المستدامة من أجل توفير حلول جديدة وتطوير موارد بشرية ذات مهارات عالية مهمة لتعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة لا سيما مع تحول اقتصاد الدولة بعيدًا عن النفط إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.

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