مجلس أمناء جامعة الإمارات يعقد اجتماعه الأول للعام الأكاديمي 2023

وناقش المجلس، مؤشرات التصنيف العالمي، والإجراءات الموصى بإدراجها في الخطة الاستراتيجية للجامعة التي تهدف إلى تعزيز أدائها الأكاديمي والبحثي، وتوسيع نطاق الاعتماد الدولي للجامعة وتعزيز سمعتها، إضافة إلى السياسات والممارسات السائدة في قطاع التعليم العالي العالمي، للمساهمة في تعزيز استراتيجية الجامعة للتنمية المستدامة. واستعرض المجلس عدداً من المبادرات الحالية لحكومة دولة الإمارات ، المتعلقة بدور التعليم العالي في تطوير اقتصاد المعرفة في الدولة، لتبادل الآراء حول أهمية تمويل التعليم العالي.

وفيما يتعلق بمسؤولية الجامعة عن إدارة المخاطر، قام مجلس الإدارة بمراجعة استراتيجية إدارة المخاطر الحالية للجامعة، وملف المخاطر الخاص بها ومدى جاهزيته. وقدم رئيس لجنة الشؤون الأكاديمية والطلابية بالمجلس، تقريراً دورياً تضمن عددا من التوصيات، وقد تم اعتمادها من قبل المجلس، وهي إطلاق برنامج في الدراسات العليا يختص بتعليم الموهوبين والمتفوقين، وإنشاء مركز موزة بنت سهيل للأطفال المتفوقين، وتغيير رسوم برامج الماجستير في كلية التربية.

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