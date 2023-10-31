مجزرة إسرائيلية في جباليا.. والإمارات تدين القصف العبثي

وقالت السلطات الصحية الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي «ارتكب مجزرة جديدة» في مخيّم جباليا شمال قطاع غزة بعد إلقاء ست قنابل تزن الواحدة منها طناً من المتفجرات. وذكرت وزارة الصحة وقوع أكثر من 400 ما بين قتيل وجريح. وطال القصف مربعات سكنية وسوى عمارات وبنايات متراصة بالأرض، كما أحدث حفراً عميقة في باطن الأرض في مؤشر على مدى شدة وقوة الغارات الإسرائيلية التي ضربت المكان.
وقبل هاتين المجزرتين، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس، إن ما لا يقل عن 8525 فلسطينياً، بينهم 3542 طفلاً، قُتلوا في الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي. وقال المتحدث باسم يونيسيف جيمس ألدر «تحققت مخاوفنا الجسيمة بشأن أعداد الأطفال الذين قتلوا، إذ بلغت العشرات، ثم المئات، وفي نهاية المطاف الآلاف، خلال أسبوعين فقط». واعتبر ألدر أن حصيلة القتلى من الأطفال «مروعة»، مضيفاً «من المذهل أن هذا العدد يرتفع بشكل كبير كل يوم». وتابع «لقد أصبحت غزة مقبرة لآلاف الأطفال. إنها جحيم حي لكل الآخرين».
وكشفت مصادر مطلعة أن 20000 جندي إسرائيلي دخلوا القطاع منذ يوم الجمعة الماضي. وقالت كتائب «القسّام» الجناح العسكري ل«حماس»، إن مقاتليها نصبوا كمائن في عدة مواقع للقوات الإسرائيلية التي تسعى إلى فصل شمال القطاع عن جنوبه عبر التقدم على محور صلاح الدين، وصولاً إلى شارع الرشيد قرب مدينة غزة. وذكرت قوات «حماس» أنها أوقعت قوات إسرائيلية راجلة في كمين محكم بمنطقة بيت حانون واستهدفتهم، وآلية وجرافة بحوزتهم بشكل مؤكد.
وكثفت المقاتلات الإسرائيلية غاراتها على مناطق مختلفة في قطاع غزة، وتركزت الغارات على مواقع في شمال غرب مدينة غزة، واستهدفت غارات محيط مستشفى القدس غرب مدينة غزة، ومحيط المستشفى الأوروبي في خان يونس.
الإمارات العربية المتحدة عناوين
اكتب تعليق
SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕