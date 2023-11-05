مجزرة في مخيم المغازي بغزة تؤدي إلى مقتل أكثر من 30 شخصًا

. وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في البيان إن أكثر من 30 شهيداً وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح بعد المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم المغازي في وسط قطاع غزة.ويقع مخيم المغازي في دير البلح وسط قطاع غزة، وقتل أكثر من 9488 فلسطينياً جراء القصف الإسرائيلي على غزة منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في السابع من أكتوبر الماضي.

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