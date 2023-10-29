مثقفون: محمد بن راشد جعل «تحدي القراءة» ركيزة تطور مجتمعاتنا

أكد مثقفون إماراتيون أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مستمر في تعزيز مسارات تطور وارتقاء المجتمعات العربية، وتقوية ركائز تقدمها، من خلال مبادرات معرفية وتنموية مجتمعية نوعية، ومن بين أبرزها تحدي القراءة العربي، الذي بات يمثل منارة فكرية ومعرفية رائدة واسعة النطاق، لتشجيع القراءة لدى الطلبة في مختلف أنحاء الوطن العربي..
ولفتوا إلى تركيز التحدي على إشراك جميع فئات الطلبة وشرائح الأجيال، إذ إنه غدا يحفز أصحاب الهمم للمشاركة وقول كلمتهم وإثبات قدراتهم في المشاركة بمشوار التنمية والريادة. فالعرب والمسلمون قادوا مسيرة الحضارة لأكثر من 800 عام عبر التاريخ، وأسهموا في نهضة البشرية وقيام العديد من الحضارات، ولأجل أن تستمر هذه الحضارة وتتطور ونزدهر ارتأى سموه أن يكون تحدي القراءة العربي بداية مهمة ونقطة انطلاق لحضارات كبرى قادمة يقودها جيل مثقف متعلم وقارئ في مجتمعاتنا، في شتى مجالات العلوم.
وبين ضرار بالهول الفلاسي أن القراءة وحدها هي رافعة القضاء على الجهل وعلاج منابت الكراهية والحقد، وهي التي تحض على الانفتاح على الآخر، مشيراً إلى أن تحدي القراءة العربي، بتوجهاته ورؤاه، يجعل أبنائنا منفتحين ومتسامحين وغير مسيرين وخاضعين لمحتوى العالم الافتراضي، بل يركزون على ما يدعم نجاحاتهم فيما يمس مستقبلهم ومستقبل أوطانهم. headtopics.com
وقالت: «شعرت بنفسي بالفوائد الجمة التي حصل عليها الطلاب جراء القراءة خلال الفترات التي كنت أحكم فيها ضمن منافسات التحدي، ورأيت مدى تأثير الكتب عليهم من خلال المفردات التي كانوا يعبرون بها والأسلوب والثقة بالنفس التي كانوا يتحلون بها، والتي لم تكن لتحدث لولا هذا الكم من الكتب الذي قرؤوه وتعلموا منه».
وتمنت المزروعي لو أن التحدي يتسع ليشمل الكبار وتكون هناك جائزة تحدي القراءة للكبار، كي يحفزهم ويعزز حبهم للقراءة. headtopics.com
وأضافت: «إن تحدي القراءة العربي بات محوراً وركيزة لإثراء حب وقيمة القراءة في مجتمعاتنا، وبذا فإنه رافعة جوهرية لتطورنا، إذ إننا نعلم جميعاً أهمية القراءة في تعزيز التواصل الفكري البناء والهادف بين البشر في كل بقاع الأرض، وهي غذاء الروح والفكر والعقل والوقود الذي من خلاله نتعلم معنى التعددية الثقافية والانفتاح على الآخر، ونطلع على تجارب الآخرين وننمي مهارات كثيرة ومهمة، مثل التحليل والنقد ومهارات اللغة العربية والخطابة، كما أن القراءة تكون مخزوناً من المصطلحات للأشخاص القارئين وتكون لديهم...