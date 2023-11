مثقفون وأكاديميون عرب: تحدي القراءة العربي يستثمر بالوعي ويثمر أجيالاً مؤهلة

وأكدوا أن المبادرة القرائية نجحت خلال مواسمها السبعة في إحداث طفرة كبيرة في زيادة أعداء القراء بين الأطفال واليافعين، واصفين المبادرة بـ «مشروع العرب» الذي يجمع ولا يفرق، ويوحد ولا يفرق، ويجعل الإبداع العربي متداولاً في كل دولة عربية، وكأنه سماء عربية معرفية واحدة تظلنا جميعاً.

وأضاف: «لقد أثبتت هذه التجربة المميزة أن أطفالنا والناشئة من أبناء أمتنا ما زالت تعشق القراءة والمطالعة والاهتمام بالكتابة إذا أحسنا تقديم الكتاب لهم»، مشيراً إلى أن المنافسة كانت شريفة وقائمة على تنمية مواهب أبناء الأمة في هذا الظرف الذي طغت فيه المعاناة الاقتصادية الخانقة والحروب على اهتماماتهم وثقافتهم وتربيتهم، وبالتالي غدا الاهتمام بالقراءة وتنمية المواهب ثانوياً عند الغالبية من الطلاب والشباب في الوطن العربي والعالم.

وتابع: لا بد من الثناء على الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة للأنشطة الثقافية المختلفة، التي تسهم في المحافظة على اللغة والثقافة العربية، وخير دليل على ذلك، الجوائز المتعددة التي تمنحها في حقول القراءة، والتأليف، والترجمة لمختلف الصنوف الأدبية والمعرفية.

وأضاف مراد لـ «البيان»، إن فكرة أن تكون المسابقة بين جميع طلاب العالم، فكرة تنموية بشكل كبير لكي يتم تبادل الثقافات والخبرات، وهذا ما تسعى إليه دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل دائم، سواء على مستوى الأطفال الناشئة أم الكبار، وهو ما نراه في الفعاليات الأدبية المختلفة هناك، وهو ما يضع الدولة أيضاً في مصاف الدول التي يُسعى إليها من شعوب العالم.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: آمنة المنصوري وعبدالله البري يفوزان بجائزة تحدي القراءة العربي 2023أمنة المنصوري وعيد الله البري يفوزان بحائزة تحدي القراءة العربي 2023

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: آمنة المنصوري وعبدالله البري يفوزان بجائزة تحدي القراءة العربي 2023أمنة المنصوري وعيد الله البري يفوزان بحائزة تحدي القراءة العربي 2023

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الإماراتية آمنة المنصوري تتوج بطلة لتحدي القراءة العربي 2023 مناصفة مع القطري عبدالله البريأمنة المنصوري وعيد الله البري يفوزان بحائزة تحدي القراءة العربي 2023

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الإماراتية آمنة المنصوري بطلة لتحدي القراءة العربي 2023 مناصفة مع القطري عبدالله البريأمنة المنصوري وعيد الله البري يفوزان بحائزة تحدي القراءة العربي 2023

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: محمد بن راشد يشهد حفل تكريم أبطال تحدي القراءة العربيشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله" حفل تكريم أبطال تحدي القراءة العربي 2023

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: بث مباشر لحفل تتويج أبطال تحدي القراءة العربي 2023يكرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، اليوم الثلاثاء أبطال تحدي القراءة العربي بموسمه السابع في أوبرا دبي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕