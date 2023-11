مباراة مشحونة في كأس السعودية.. رونالدو طلب تغيير الحكم

وفي التفاصيل، سجل تاليسكا زميل رونالدو هدفاً للنصر في نهاية الشوط الأول واعتبر الحكم الهدف صحيحاً لكنه بعد مراجعة «فار» ألغى الهدف لوجود رونالدو في حالة تسلل ما دفع النجم البرتغالي للغضب من أداء الحكم التشيلي بييرو مازا، ولوح بيديه بحركة التبديل ثم أشار إلى الحكم.

واضطر الحكم مازا إلى اتخاذ قرار ضد تاليسكا بعد بضع دقائق من إلغاء هدفه ورفع في وجهه البطاقة الصفراء لأنه لمس بذراعه اليسرى لاعب الخصم، وبعد مراجعة أخرى لـ«فار» جعل الحكم البطاقة حمراء، لأنه تعمد ضرب الخصم.

وكان رونالدو حصل على بطاقة صفراء لسلوكه غير المحترم تجاه الحكم في الشوط الأول بعد رفض الحكم منحه ركلة حرة. الاتفاق الذي يدربه ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول أيضاً أكمل المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد لاعب وسطه علي هزازي عقب التحام ثم شجار مع لاعبي النصر، كما نجا جوردان هندرسون لاعب ليفربول السابق من الطرد بعد تعمده ضرب خصمه مرتين فيما سجل السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول وبايرن ميونيخ السابق، هدف الفوز للنصر في الوقت الإضافي.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: حكم مباراة النصر والاتفاق يثير غضب رونالدوأثار حكم مباراة النصر والاتفاق السعوديين غضب البرتغالي كريستيانو رونالدو، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، الثلاثاء.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

DUBAISPORTSTV: مباراة بايرن ميونيخ في كأس ألمانيا مهددة بسبب الأحوال الجويةقال توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ اليوم الثلاثاء إن شكوكا تحوم حول إقامة مباراة فريقه في الدور الثاني لكأس ألمانيا لكرة القدم أمام ساربروكن المنافس في دوري الدرجة الثالثة الأربعاء بسبب ظروف ملعب الفريق المضيف ومن المتوقع اتخاذ قرار في يوم المباراة.

مصدر: dubaisportstv | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: محمد بن زايد: بقيادة خادم الحرمين الشريفين ومحمد بن سلمان تواصل السعودية التنمية والازدهارقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله": "محمد_بن_زايد: تمنياتي بالتوفيق والنجاح للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: محمد بن زايد: بقيادة خادم الحرمين الشريفين ومحمد بن سلمان تواصل السعودية التنمية والازدهارقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله": تمنياتي بالتوفيق والنجاح للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: محمد بن زايد: تمنياتي بالتوفيق والنجاح للسعودية الشقيقة في تنظيم كأس العالم 2034قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله": تمنياتي بالتوفيق والنجاح للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مواجهة ثأرية بين النصر والاتفاق في كأس السعوديةيشهد ملعب الأول بارك الجامعي في الرياض الثلاثاء، مواجهة ثأرية بين النصر وضيفه الاتفاق ضمن ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الذي انطلق الاثنين، وسجل تأهل الهلال والفيصلي والخليج...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕