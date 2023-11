مباراتان في افتتاح الجولة الثالثة من دوري نجوم العراق

ويسعى فريق نوروز الذي حقق نتيجة مميزة جداً في الجولة الأولى عندما تغلب على الزوراء 2 -0 على ملعبه، إلى تحقيق الفوز وتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام فريق دهوك بهدف يتيم. ويتقابل في المباراة الثانية فريق الزوراء على ملعبه في العاصمة بغداد مع ضيفه وصيف المتصدر فريق القاسم في مباراة صعبة جداً على الفريقين.

الزوراء الذي يقبع الآن بالمركز 18، وهو يعيش وضعاً غريباً عليه وعلى جمهوره يحاول جاهداً تحقيق الفوز من أجل القفز إلى وسط القائمة على أقل تقدير، بينما القاسم الذي حقق فوزين متتاليين في الجولتين الماضيتين، فإنه يحاول التأكيد أن ما حققه لم يكن مفاجأة أو مجرد فورة، بل هو واقع مستواه المتصاعد.

الزوراء سيدخل المباراة وهو يعاني غياب ثلاثي خط الدفاع، وهم أحمد عبد وحسام كاظم، وحسين فلاح، بسبب الإصابة، الأمر الذي سيجعل طاقمه التدريبي الذي يقوده المصري حسام البدري يعاني كثيراً في سبيل إيجاد البدائل لهؤلاء اللاعبين.

