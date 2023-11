مباحثات مصرية تركية للتعاون في الصناعات الدفاعية

كما تم تناول الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركات الوزارة في تصنيع منتجات مدنية متنوعة، والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية، ومشروعات التنمية بالدولة. وأكد الوزير أهمية البدء في المشاركة والتعاون لتصنيع أحد المنتجات التي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين، لتكون نقطة انطلاق لتعاون مستقبلي بين الشركات التركية والشركات المناظرة لها بالإنتاج الحربي.

وأوضح رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية، أن الوكالة تتولى مسؤولية تنظيم أعمال نقل وتوطين التكنولوجيات الحرجة، والإشراف على مؤسسات التصنيع العسكري وإقرار برامج البحث والتطوير، وفقاً للمتطلبات العملياتية للجيش التركي، مشيراً إلى أن الحكومة التركية تهدف إلى تعزيز التصنيع العسكري بالبلاد، وزيادة الصادرات الخاصة بمجال الصناعات العسكرية ذات التكنولوجيا المتطورة.

وأضاف أن عدد شركات الصناعات الدفاعية التركية في العام 2002، كان 57 شركة فقط وأصبح في الفترة الحالية يبلغ أكثر من 2500 شركة. وأعرب عن تطلع الجانب التركي للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي، لأنها تعد أحد أهم الكيانات الصناعية في مصر، وتقوم بعقد الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الشركات العالمية، مؤكداً أن التعاون بين الجانبين سيكون له وقع جيد في المنطقة.

