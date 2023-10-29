مبابي يقود سان جيرمان لفوز صعب على ستاد بريست في الدوري الفرنسي

سجل النجم الفرنسي كيليان مبابي ثنائية قاد بها باريس سان جيرمان إلى فوز صعب على مضيفه ستاد بريست 3 / 2 اليوم الأحد في المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وحقق سان جيرمان الفوز الثالث على التوالي في الدوري ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر نيس، بينما تجمد رصيد ستاد بريست عند 15 نقطة في المركز السادس.بعدها رد ستاد بريست بهدفين سجلهما ستيف موني وجيرمي لي دوارون في الدقيقتين 43 و52 .Sun Oct 29 19:26:32 GST 2023

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