مانشستر سيتي يفوز على 'يونايتد' بثلاثية ويواصل انطلاقته في الدوري الإنجليزي

وحسم مانشستر سيتي لقاء "ديربي" المدينة لصالحه بثلاثة أهداف، وبفضل هدفين سجلهما المهاجم النرويجي الشاب إيرلنج هالاند بواقع هدف واحد في كل شوط، ليعزز اللاعب صدارته لقائمة هدافي المسابقة رافعا رصيده في الموسم الحالي إلى 11 هدفا حتى الآن، فيما سجل فيل فودين الهدف الثالث للمباراة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 24 نقطة ليقتسم المركز الثاني مع أرسنال بنفس الرصيد، وبفارق نقطتين عن توتنهام المتصدر، وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 15 نقطة. وفاز ليفربول على نوتنجهام فوريست 3-0 ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد نوتنجهام فوريست عند 10 نقاط.وفي مباريات أخرى اليوم بنفس الجولة، فاز أستون فيلا على لوتون تاون 3-1 وإيفرتون على مضيفه ويستهام 1-0 وتعادل برايتون مع فولهام 1-1.

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