ماكرون يدعو إلى 'هدنة إنسانية' في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس لتنظيم حماية' السكان المدنيين في قطاع غزة

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة، إلى "هدنة إنسانية" في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس "لتنظيم حماية" السكان المدنيين في قطاع غزة، وذلك عقب قمة أوروبية في بروكسل.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي "ندرك تماماً الحق والنية المشروعة لمكافحة الإرهاب. ونحن مستعدّون لتقديم مساعدتنا.

الإمارات العربية المتحدة عناوين

اقرأ أكثر:

AlBayanNews »

الاتحاد الأوروبي يتجنب الدعوة إلى وقف الحرب ويتمسك بـ«الهدن»دعا القادة الأوروبيون الذين بدأوا اجتماعاً، أمس الخميس، وعلى مدى يومين في بروكسل إلى «هدنة إنسانية» في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بهدف السماح بوصول مساعدات إلى قطاع غزّة اقرأ أكثر ⮕

الاتحاد الأوروبي يطالب بـ«ممرات إنسانية وهدنات» في غزةدعا قادة دول الاتحاد الأوروبي، الخميس، إلى «ممرات إنسانية وهدنات» في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس... اقرأ أكثر ⮕

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى «ممرات وهدنات» لإدخال مساعدات إلى غزةدعا قادة دول الاتحاد الأوروبي، الخميس، إلى «ممرات إنسانية وهدنات» تتيح إدخال المساعدات إلى قطاع غزة في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» اقرأ أكثر ⮕

برلين تدعو إلى «نوافذ إنسانية» دون وقف لإطلاق النار في غزةطالبت الحكومة الألمانية، الأربعاء، بفتح «نوافذ إنسانية»، تسمح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس اقرأ أكثر ⮕

تركيا: على منظمة الصحة العالمية بذل المزيد من أجل سكان غزةقال وزير الصحة التركي، الخميس، إنه حث منظمة الصحة العالمية على ضمان توفير الخدمات الطبية لسكان قطاع غزة المتضررين من الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس»، وإن جهودها حتى الآن غير كافية. اقرأ أكثر ⮕

بريطانيا لا تريد وقفاً شاملاً لإطلاق النار في غزة.. لكنها قد تناقش «هدنة إنسانية»قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن بريطانيا قد تناقش التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة.. اقرأ أكثر ⮕