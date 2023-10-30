ماكس فرستابن يسجل رقماً قياسياً في سباقات الفورمولا

أصبح ماكس فرستابن سائق رد بول وبطل العالم ثلاث مرات أول سائق يحقق 16 انتصارا في موسم واحد ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بفوزه بجائزة المكسيك الكبرى يوم الأحد.

كما وصل السائق الهولندي البالغ عمره 26 عاما لفوزه رقم 51 في مسيرته، متساويا مع الفرنسي آلان بروست كرابع أنجح سائق في تاريخ المسابقة. وبمقدور فرستابن أن يتخطى سيباستيان فيتل صاحب المركز الثالث في قائمة الأكثر انتصارا في تاريخ المسابقة برصيد 53 فوزا بنهاية الموسم الجاري.

كما أنه الانتصار رقم 14 في آخر 15 سباقا خاضها فرستابن والخامس في ست نسخ من السباق على حلبة إيرمانوس رودريغيز.وقال فرستابن، صاحب الرقم القياسي السابق والذي حسم بالفعل بطولة العالم للمرة الثالثة على التوالي "نحظى بموسم رائع. اليوم، كان علينا الانطلاق من المركز الثالث، لكن أعتقد أن سرعة السيارة كانت جيدة جدا جدا". headtopics.com

وحل لويس هاميلتون سائق مرسيدس في المركز الثاني وحقق أسرع لفة بينما جاء شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الثالث بالسباق الذي توقف بعد حادث قوي تعرض له كيفن ماغنوسن سائق هاس. وانسحب سيرجيو بيريز سائق رد بول من السباق الذي أقيم على أرضه ووسط جماهيره بعد تصادم مع لوكلير في المنعطف الأول من اللفة الأولى.

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