ماكرون: لقاء بوتين وأوربان لا يصدمني أبداً

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، أنه لا ينوي «الحكم» على اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في بكين، لكنه شدد على أن ذلك يجب ألا «يضعف» الاتحاد الأوروبي في إطار دعمه الكبير لأوكرانيا.

وأفاد ماكرون، بعد قمة أوروبية في بروكسل: «ليس علينا أبداً أن نمنع رئيس دولة أو حكومة من لقاء هذا الزعيم أو ذاك». وأضاف «هذا لا يصدمني أبداً»، في إشارة إلى اللقاء الذي جرى في بكين منتصف أكتوبر الجاري بين بوتين وأوربان.

وتابع «ما أطلبه.. هو ألا تستخدم هذه الاتصالات الثنائية للتفاوض على أمور.. من شأنها أن تضعف وحدتنا... في ظل الموقف الذي نعتمده تجاه روسيا». وعند وصوله إلى بروكسل أول من أمس، تحدث رئيس الوزراء المجري بفخر عن العلاقة الثنائية مع الاتحاد الروسي، ذلك بعدما أثار غضب الزعماء الأوروبيين بلقائه بوتين. headtopics.com

وقال أوربان: «نبقي كل خطوط الاتصال مفتوحة أمام الروس. وإلا لن تكون هناك فرصة للسلام». وتابع «هذه استراتيجية. لذا نحن فخورون بها». يشار إلى أن المجر وافقت على جميع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بسبب الحرب الأوكرانية. غير أن أوربان حاول التخفيف من حدة بعضها، وحصل على إعفاءات مع تبنيه موقفاً تصالحياً تجاه روسيا، التي لا تزال مصدراً رئيساً لحاجات المجر من الطاقة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

ماكرون عن لقاء أوربان وبوتين: يجب ألا يؤدي إلى «إضعاف» الاتحاد الأوروبيأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أنّه لا ينوي «الحكم» على اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اقرأ أكثر ⮕

نادي الشارقة للصحافة يجمع دائرة الخدمات الاجتماعية بوسائل الإعلامنظم نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، صباح اليوم الخميس، ضمن مبادرة «تواصل»، لقاء جمع اقرأ أكثر ⮕

بوتين يشرف على مناورات تحاكي «ضربة نووية هائلة»أشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، على مناورات تخللها إطلاق صواريخ بالستية، وتهدف إلى محاكاة تنفيذ ضربة نووية هائلة اقرأ أكثر ⮕

تعديل موعد لقاء الأهلي وصن داونز قبل المواجهة المرتقبةقرر مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف»، تعديل موعد مباراة الأهلي المصري أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي... اقرأ أكثر ⮕

موسيماني يعلّق على إمكانية إقالته بعد لقاء اتحاد كلباء تفهّم بيتسو موسيماني، المدير الفني للوحدة (أصحاب السعادة)، احتمالية تأثير مباراة الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين على بقائه من عدمه في منصبه. وسيفتح أصحاب السعادة أبواب "استاد آل نهيان" لاستقبال اتحاد كلباء (النمور). اقرأ أكثر ⮕

ميلوييفيتش: علينا دخول لقاء حتا بتواضع قدّم ميلوش ميلوييفيتش، المدير الفني للوصل (الإمبراطور)، لفريقه الوصفة اللازمة لتخطي نتائجه غير المرضية مؤخرا في دوري أدنوك للمحترفين. ويستعد الإمبراطور للحلول ضيفا على "استاد حمدان بن راشد" لملاقاة حتا (الإعصار) ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة. اقرأ أكثر ⮕