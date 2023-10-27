ماسك: «إكس» تعتزم منافسة «يوتيوب» و«لينكد إن» بمنتجات جديدة

وأشار المالك إيلون ماسك والرئيسة التنفيذية ليندا ياكارينو إلى الموقعين خلال اجتماع شامل للشركة، الخميس، للاحتفال بمرور عام على استحواذ ماسك على شركة تويتر، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. وأشار الثنائي أيضاً إلى «طموحات إنشاء خدمة وكالات أنباء تسمى إكس واير، والتي من شأنها أن تنافس خدمة «بي آر نيوز واير» التابعة لشركة سيشن»، حسبما قال الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المناقشة كانت خاصة.
وقال المصدر: «إن الاجتماع يُعد بمثابة المرة الأولى التي يخاطب فيها ماسك وياكارينو الشركة بأكملها معاً». وتجدر الإشارة إلى أنه تم تعيين ياكارينو كرئيس تنفيذي لشركة «إكس» في مايو، قادمة من «إن بي سي يونيفرسال»، حيث كانت مسؤولة عن الإعلانات والشراكات.وأبرم ماسك، أغنى رجل في العالم، صفقة بقيمة 44 مليار دولار لتحويل تويتر إلى شركة خاصة في 27 أكتوبر، قبل عام.
وفي حين ركزت ياكارينو على العلاقات مع المعلنين، ركز ماسك على إصلاح المنتج من خلال الترويج للاشتراكات المتميزة، وتغيير مفهوم «التحقق» من الحساب، والاعتماد على نظام لتدقيق الحقائق يعتمد على مصادر جماعية يُسمى «ملاحظات المجتمع». headtopics.com
وقال الشخص:«إن الإيرادات في إكس لا تزال تأتي إلى حد كبير من الإعلانات، والتي تمثل حوالي 75% من إجمالي المبيعات مقارنة ب 25% من الاشتراكات والبيانات». وأضاف المصدر: «إن الاشتراكات زادت بنسبة 25% إلى 30% على أساس ربع سنوي».
لكن الاشتراكات لا تزال تمثل جزءاً صغيراً من مستخدمي «إكس». وتُظهر البيانات الواردة من الباحث المستقل ترافيس براون أن الاشتراكات تمثل أقل من 1% من إجمالي قاعدة المستخدمين. وقال الشخص إن «إكس» ستستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة في عام 2024، لزيادة إيرادات الإعلانات. headtopics.com
ليس من الواضح كيف سيبدو منافسو «يوتيوب» و«لينكد إن» و«بي آر نيوز واير» التابعون ل«إكس»، ولم يقدم المسؤولون التنفيذيون سوى القليل من التفاصيل. وفي مذكرة داخلية مشتركة أُرسلت إلى موظفي «إكس»، واطلعت عليها بلومبرج نيوز، قال ماسك وياكارينو: «إن الشركة في وضع يسمح لها بالنمو الآن»، واستشهدا ب«عقد من الابتكار في 12 شهراً فقط» على المنصة.