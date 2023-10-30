ماذا يحدث لجسمك إذا مشيت 22 دقيقة يوميا؟

أظهرت دراسة حديثة نشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي أن 22 دقيقة من النشاط المعتدل، مثل المشي السريع أو حتى البطيء، يمكن أن تكون كافية لتعويض الآثار الصحية السلبية الناجمة عن الجلوس طويلا، وتقلل من خطر الوفاة الذي يأتي من نمط الحياة الكسول.

وفحصت الدراسة بيانات 11989 شخصا، تزيد أعمارهم عن 50 عاما من النرويج والسويد والولايات المتحدة، نصفهم من النساء، وارتدوا أجهزة لتتبع نشاطاتهم البدنية. ويعد نمط الحياة الكسول من بين الأسباب الرئيسية لاعتلال الصحة في جميع أنحاء العالم، إذ تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يجلسون لفترات طويلة يشاهدون التلفاز أو يعملون على الكمبيوتر، هم أكثر عرضة للوفاة في وقت مبكر، بحسب صحيفة "الغارديان".

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، بممارسة 150 دقيقة فقط من التمارين متوسطة الشدة أسبوعيا، أي ما يزيد قليلا عن 21 دقيقة يوميا. ويعد المشي إحدى الطرق السهلة لممارسة التمارين الرياضية متوسطة الشدة، كما ان الأبحاث تظهر مدى فائدة المشي مثل تقليل خطر الإصابة بمرض السكري أو تحسين الصحة العقلية للشخص. headtopics.com

ووجدت دراسة دولية أخرى أجراها باحثون من جامعة ولاية أيوا الأميركية، والمركز الطبي بجامعة رادبورد بهولندا، وجامعتي غرناطة وكاستيلا لا مانشا في إسبانيا أن المشي 8 آلاف خطوة يوميا يقلل من خطر الوفاة المبكرة.

وأظهرت الدراسة، التي نشرت في مجلة الكلية الأميركية لأمراض القلب، أن النتائج الإيجابية ظهرت عند إتمام الأشخاص 7 آلاف خطوة، مشيرة إلى أن المشي بسرعة، أكثر فائدة للصحة من المشي ببطء.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

صحيفة: إسرائيل تنفق مليارات يومياً في عملية تسليح 'لم يسبق لها مثيل'ذكرت صحيفة إسرائيلية أن إسرائيل تنفق مليارات من العملة المحلية الشيكل يوميا لمواصلة عملياتها العسكرية ضد حماس وقصفها المكثف على قطاع غزة.وأضافت صحيفة 'يديع اقرأ أكثر ⮕

روسيا : إذا تم محو غزة فسيؤدي ذلك إلى كارثة لقرونموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

موسكو تحذر بشأن أصولها المجمدة في أوروبا: «سنصادر أموالكم»قال حليف بارز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، إن روسيا ستصادر أصولاً مملوكة لدول في الاتحاد الأوروبي تعدها غير صديقة إذا «سرق» التكتل أموالاً روسية مجمدة في مسعى لتمويل أوكرانيا... اقرأ أكثر ⮕

موسكو تحذر من المساس بأصولها المجمدة في أوروبا: «سنصادر أموالكم»قال حليف بارز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، إن روسيا ستصادر أصولاً مملوكة لدول في الاتحاد الأوروبي تعدها غير صديقة إذا «سرق» التكتل أموالاً روسية مجمدة في مسعى لتمويل أوكرانيا... اقرأ أكثر ⮕

لديك وظيفة سانحة.. كيف تتفاوض على راتبك بطريقة احترافية؟لا يهم ما إذا كنت تلقيت للتو عرض عمل أو كنت تسعى إلى الحصول على ترقية؛ إذ يعد التفاوض على الراتب، خطوة أساسية، خلال المسيرة اقرأ أكثر ⮕

22 مليار درهم استثمارات قطاع الأقمار الصناعية في الدولةتجاوزت مساهمة القطاعين العام والخاص في برنامج الفضاء في الإمارات 5.4 مليار دولار، لدفع الأهداف الطموحة والمبادرات اقرأ أكثر ⮕