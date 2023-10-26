مؤسسة الإمارات للآداب تحتفل بعالم المحيطات مع مئات الطلبة

دبي في 26 أكتوبر / وم / استضافت مؤسسة الإمارات للآداب بالتعاون مع موانئ دبي العالمية فعالية ضمن مشروع "القراءة للمتعة" وذلك احتفاء بعالم المحيطات ودوره كأساس الحياة على الكوكب ومصدر الأمل للإنسانية من خلال توحيد جهود الرعاة وأولياء الأمور والمعلمين إضافة إلى أكثر من 500 طالب وطالبة ممن شاركوا في مشروع "القراءة للمتعة".

حضر الفعالية كل من الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم سفيرة النوايا الحسنة لمبادرة "أصوات أجيال المستقبل" لمنطقة الشرق الأوسط ومعالي عبد الله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي وسعادة عائشة عبد الله ميران مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في المجلس التنفيذي وسعادة سالم حميد المري المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء وسعادة عبدالله محمد العور المدير التنفيذي لصندوق المعرفة وسعادة حنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والدكتور محمد سالم...

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