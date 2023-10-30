مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع تدعم شباب حتا لبدء مشاريعهم الخاصة

دبي في 30 أكتوبر / وام / أكدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة حرصها على تقديم الدعم لرواد الأعمال في منطقة حتا بمختلف المجالات، الأمر الذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تمكين فئة الشباب من سكان المنطقة لبدء مشاريعهم وتنفيذ أفكارهم الإبداعية لضمان تنمية اقتصادية مستدامة لمنطقة حتا، وكذلك الإسهام في رفع مستوى المعيشة والرفاهية.

وحرصت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تقديم التمويل المالي لعدد من المشاريع لتمكينها من الانطلاق والتوسع، كما أنها ترحّب دائما بتوفير الدعم المادي للمشاريع التي تضيف قيمة لمنطقة حتا وأهاليها، حيث أنها تشجع رواد الأعمال المواطنين على الوصول إليها والتقدم بطلبات التمويل.

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