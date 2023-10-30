مؤتمر أكاديمية دبي العالمية لباثولوجيا الجلد والليزر وطب الجلد التجميلي 'دياد-ديال' ينطلق الأسبوع المقبل

ينطلق الأسبوع المقبل النسخة الخامسة من مؤتمر أكاديمية دبي العالمية لباثولوجيا الجلد و الليزر و طب الجلد التجميلي (دياد-ديال) برعاية و زارة الصحة و وقاية المجتمع. حيث يتميز هذا الحدث العلمي بعرض جانبين من فروع تخصص الأمراض الجلدية و لذلك يعرف بالحدث ثنائي التخصص.
يشهد المؤتمر هذا العام الاستضافة التاريخية للجمعية الدولية لباثولوجيا الجلد (ISDP) لأول مرة في دبي. و تعتبر هذه الاستضافة إنجازًا كبيرًا و حدثًا هامًّا حيث لم يسبق لأي دولة في الشرق الأوسط أن فازت باستضافة هذه الجمعية العريقة و التي تعتبر مرجعية عالمية لعلم الباثولوجيا الجلدية.
سيتواجد في حفل الافتتاح عدد من الشخصيات منها رئيس الجمعية العالمية للباثولوجيا الجلدية البروفيسورة جويس لي و نائبتها البروفيسورة أنجيلا غالان. و تعتبر هذه الطريقة وسيلة أكثر فاعلية لإيصال المعلومات و للمقارنة بين مختلف وجهات النظر الطبية مما يوسع من الآفاق الطبية و يبني أسس قوية لاتخاذ القرار الطبي. headtopics.com
و تعقد لأول مرة مجموعة من ورش العمل المتخصصة في سونار الجلد ، حيث يعتبر واحدًا من التطورات الحديثة في الحقن التجميلي و جانب باثولوجيا الجلد أو علم الأمراض و التشخيص النسيجي يعرض عدد من الأطباء و الأساتذة عددا من الأمراض الجلدية و الآفات المجهرية التي يكثر عليها الخلاف التشخيصي.
وبالنسبة لطب الجلد التجميلي، ستكون هناك محاضرات مختلفة عن آخر ما توصل إليه طب التجميل في مكافحة الشيخوخة والتركيز على الجانب الوقائي لعلامات تقدم العمر. و هناك العديد من ورش العمل العملية التي تطور مهارات الحقن التجميلي بالإضافة إلى جلسات عن مضاعفات حقن المواد المالئه و كيفية تجنبها. headtopics.com
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مؤتمر الإمارات الدولي لجراحة العظام ينطلق 17 نوفمبر في أبوظبيأبوظبي في 29 أكتوبر / وام / تستضيف أبوظبي خلال الفترة من 17 حتى 19 نوفمبر المقبل الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الإمارات الدولي لجراحة العظام الذي تنظمه شعبة الإمارات لجراحة العظام بجمعية الإمارات الطبية في مركز أبوظبي للمعارض “ادنيك” بمشاركة 1000 خبير عالمي بدعم من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وبالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي ومؤسسة الإمارات... اقرأ أكثر ⮕