مؤتمر دولي : الإمارات تسير بخطى واثقة لتعزيز مكانتها في مجال طب الطيران والفضاء

أبوظبي في 29 أكتوبر / وام / أكد المشاركون في المؤتمر الدولي الـ 69 لطب الطيران والفضاء أهمية تجربة دولة الإمارات المتميزة في قطاعي الفضاء والطيران ومكانتها المتطورة في طب الطيران والفضاء، خاصة وأنها تعمل على إعداد رواد فضاء إماراتيين ولديها خطة لبناء أول مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر بحلول عام 2117 وإنشاء أول مدينة علمية لمحاكاة الحياة على كوكب المريخ وإطلاقها للبرنامج العربي لاستكشاف الفضاء ومجمع تصنيع الأقمار الاصطناعية لتكون دولة الإمارات أول دولة عربية تصنع الأقمار الاصطناعية بشكل كامل.

وناقش الخبراء والمختصون، في الجلسة الثالثة، مشاكل العضلات والعظام، وسلط المشاركون في الجلسة الضوء على التأثير الإيجابي لخدمة العضلات والعظام متعددة التخصصات على عمليات شركات الطيران والتقييم الموضوعي للتعافي الوظيفي بعد التمري وإصابات العظام الشائعة لدى الطيارين الحربيين، خاصة طاقم طائرة إف-16 وميراج 2000 وتحليل التصوير بالرنين المغناطيسي للعمود الفقري العنقي لدى الطيارين المقاتلين بدون أعراض الذين يحلقون بطائرات من طراز F-16 وميراج 2000 وتقييم التصوير بالرنين المغناطيسي لشق القوس الفقري...

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180 متحدثاً في النسخة 69.. المؤتمر الدولي لطب الفضاء يضيء على الحلول المبتكرةانطلقت أعمال المؤتمر الدولي الـ 69 لطب الطيران والفضاء،الجمعة، في أبوظبي، بحضور 600 مشارك و180 متحدثاً من الإمارات اقرأ أكثر ⮕

4 جلسات رئيسية تناقش طب الطيران في أبوظبيموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

الإمارات ترسّخ مكانتها العالمية في تطوير أنظمة الاقتصاد الأخضرتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

الإمارات ترسخ مكانتها العالمية في تطوير أنظمة الاقتصاد الأخضرموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

تواصل فعاليات المؤتمر الدولي لطب الطيران والفضاء بأبوظبيأبوظبي في 28 أكتوبر / وام / تتواصل فعاليات المؤتمر الدولي الـ 69 لطب الطيران والفضاء الذي تستضيفه أبوظبي على مدار 3 أيام بحضور 600 مشارك و180 متحدثاً من دولة الإمارات ونحو 50 دولة . وناقش المشاركون خلال اليوم الثاني من المؤتمر العديد من الموضوعات الطبية في عالم الطيران والفضاء عبر 4 جلسات رئيسية . اقرأ أكثر ⮕

'طب الطيران' يناقش الصحة العقلية واللياقة الإدراكية لطياري الخطوط الجوية التجاريةأبوظبي في 28 أكتوبر / وام / استهل المؤتمر الدولي الـ 69 لطب الطيران والفضاء أعمال يومه الثاني بعقد جلسة رئيسة أدارها الدكتور ديكلان ماهر الأمين العام للجمعية الأوروبية لطب الفضاء والدكتور بونيتا ماسراني أخصائي طب الطيران في مركز فيم الطبي في بومباي في الهند . اقرأ أكثر ⮕