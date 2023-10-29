مؤتمر الإمارات الدولي لجراحة العظام ينطلق 17 نوفمبر في أبوظبي

أبوظبي في 29 أكتوبر / وام / تستضيف أبوظبي خلال الفترة من 17 حتى 19 نوفمبر المقبل الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الإمارات الدولي لجراحة العظام الذي تنظمه شعبة الإمارات لجراحة العظام بجمعية الإمارات الطبية في مركز أبوظبي للمعارض “ادنيك” بمشاركة 1000 خبير عالمي بدعم من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وبالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وهيئة الصحة بدبي.

وأشار الدكتور علي السويدي إلى أن أهداف المؤتمر منذ انطلاقه هي توفير منصة لتدريب الأطباء المواطنين ونظرائهم من الدول المجاورة على أحدث التوجهات العالمية في تشخيص وعلاج أمراض العظام وتبادل الخبرات والمعرفة في كل ما يتعلق بجراحات العظام مع أفضل الخبراء والمختصين الدوليين إلى جانب الاطلاع على أحدث الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة المستخدمة في جراحات العظام ومناقشة العلاجات الجديدة.

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