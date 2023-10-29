مؤتمر سرطان البروستاتا يوعي بأهمية الكشف المبكر

برعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، تنظم الجامعة المؤتمر السنوي الرابع لأمراض وسرطان البروستاتا، على مدى يومي الثامن والتاسع من نوفمبر القادم، وينظم المؤتمر مكتب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، بالتعاون مع كلية الطب ومعهد البحوث للطب والعلوم الصحية بالجامعة.

ويهدف المؤتمر إلى نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر عن المرض وتبادل الخبرات والمعارف بين العلماء والباحثين في هذا المجال. وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، أن المؤتمر يعد فرصة مهمة للاطلاع وتبادل أحدث النتائج البحثية، وأنه سيعمل كمنصة لتحفيز عدد أكبر من الخبراء والباحثين للمساهمة بمعرفتهم وخبراتهم وعرضها على الحضور والمهتمين من الأطباء في مجال الطب والعلوم والمعلوماتية الحيوية والصيدلة والعلوم الصحية وطلبة الدراسات العليا.

ويعد المؤتمر امتداداً «للحملة الزرقاء لسرطان البروستاتا» التي تم تنظيمها بجامعة الشارقة خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو الأول من نوعه على مستوى الدولة والمنطقة العربية من حيث عرضه لبحوث طبية ذات صلة بالمنطقة العربية تكشف لأول مرة العلاقة الوطيدة بين ارتفاع نسبة المصابين بسرطان البروستاتا عند الرجال في الأسر التي تعاني نساؤها من سرطان الثدي أو عند الرجال المصابين بالسكري. headtopics.com

وسيشارك في المؤتمر نخبة من العلماء لعرض أحدث مستجدات الطرق العلاجية وأهم البحوث العلمية من خلال 4 جلسات يشارك بها علماء وباحثون من جامعة الشارقة، ودولة السويد، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بدبي، ومعهد الابتكار التكنولوجي بأبوظبي، والأكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم بأذربيجان، وكينجز كوليدج لندن، وجامعة إسطنبول في تركيا، ومستشفى ميديكلينيك في المدينة الطبية بدبي، ووحدة زراعة الكبد في جامعة إسطنبول بتركيا، ومستشفى أنقرة أجيبادم بتركيا، والمعهد المتقدم للطب وطب الأسنان في ماليزيا.

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