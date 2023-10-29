مؤتمر الناشرين ينطلق بحافز التغيير المنشود

بدور القاسمي للناشرين: معاً يمكننا بناء مستقبل إيجابي للمجتمعات في أنحاء العالم.

وأوضحت أن «قطاع النشر اليوم يقف على بوابة التاريخ، ليستعيد الدور الأساسي الذي لعبه على مدار قرون في زمن انتشرت فيه المعلومات الخاطئة والمضللة والأخبار الزائفة وثقافة إلغاء الآخر، وهيمنت فيه خوارزميات الذكاء الاصطناعي على الفضاء الرقمي لتصنع فقاعات زائفة، يتحمل الناشرون مسؤولية تقديم محتوى موثوق تم التحقق منه والبحث فيه بشكل شامل، ويمتلكون فرصة فريدة لاستعادة الثقة بالإنسانية وبناء مستقبل تنتصر فيه الحقيقة على البهتان.

جاء ذلك خلال كلمة الشيخة بدور القاسمي، في افتتاح فعاليات الدورة الـ13 من «مؤتمرالناشرين» الذي انطلق أمس، في مركز إكسبو الشارقة، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري،، ونخبة من قيادات صناعة الكتاب وخبراء في مجال النشر من 106 دول حول العالم. headtopics.com

وتحدث خلال الافتتاح كل من رئيس جمعية الناشرين الكوريين، يوم تشول هو، والرئيس التنفيذي لمجموعة «بنغوين راندوم هاوس»، نوريا كابوتي برال، ورئيس تحرير مجلة «ببلشينغ بيرسبيكتيف»، بورتر أندرسن، والرئيس التنفيذي لـ«سايمون آند شاستر»، إيان تشابمان، والمدير التنفيذي لـ«بوكبرانش»، جو هينري.

وتابعت الشيخة بدور القاسمي: «في زمن يتشكل فيه الرأي العام، وتنتشر فيه الآراء بسرعة كبيرة، تبرز أهمية استمرار الناشرين بتوفير قاعدة راسخة للحقيقة تُمكّن الأفراد من بناء فهم صحيح للقضايا العالمية المعقدة عليهم، وهذه هي رسالة الناشرين التي نبني عليها مصداقيتنا لدى قرّائنا ومجتمعاتنا، والتي ينبغي لنا حمايتها بكل الوسائل في ظل جميع التوجهات وتحت كل الظروف». headtopics.com

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