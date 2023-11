ليما: العين يعيش أفضل حالاته

وعلى أرضية "استاد زعبيل" في دبي، من المقرر أن يتصارع الفريقان على المركز الأول في جدول ترتيب المسابقة. ويتصدر الزعيم جدول الترتيب حاليا بـ15 نقطةٍ في جعبته، بينما يتخلّف عنه الإمبراطور، أقرب مطارديه، بنقطةٍ فحسب.واستدرك اللاعب المولود في ولاية برايبا البرازيلية، "ونحن بدورنا نقدم موسما جيدا حتى الآن .. لذلك، لن يكون من السهل التنبؤ بنتيجة الموقعة".

وعن المواجهة ككلٍ، شدد الدولي الإماراتي، "إنها مباراةٌ هامةٌ للفريقين، وهي من المباريات التي ينتظرها ويشاهدها الجميع". وفي ختام تصريحاته، طالب ليما فريقه بـ"الاستمرار في تقديم الأداء الجيد، وتحقيق النتائج الإيجابية، لحصد النقاط الثلاث، والبقاء منافسين على اللقب".

