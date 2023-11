ليلة دامية في غزة.. وإسرائيل تعلن مقتل قيادي في «حماس»

وأضاف كونريكوس أن العشرات من مقاتلي حماس كانوا في نفس الأنفاق مع البياري وقُتلوا أيضاً عندما انهارت في الهجوم. ونفت حماس وجود أي قائد كبير هناك، ووصفت هذا الادعاء بأنه ذريعة إسرائيلية لقتل المدنيين، وقال مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني إن 50 فلسطينياً على الأقل قتلوا في مخيم اللاجئين وأصيب 150 آخرون.

وقال بيان لحماس إن هناك 400 قتيل وجريح في جباليا الذي يؤوي عائلات اللاجئين من حروب مع إسرائيل يعود تاريخها إلى عام 1948.وخلف الهجوم حفراً كبيرة تحيط بها المباني الخرسانية المدمرة. وذكر مسؤولون من الأمم المتحدة ومسؤولو إغاثة آخرون، أن المدنيين في غزة يواجهون كارثة صحية عامة، فيما تواجه المستشفيات صعوبة في علاج المصابين الذين يزدادون عدداً مع تضاؤل إمدادات الكهرباء.

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) الأربعاء في منشور على منصة إكس إن خدمات الاتصالات والإنترنت مقطوعة بشكل كامل في قطاع غزة «بسبب تعرض المسارات الدولية، والتي تم إعادة وصلها سابقاً، للفصل مرة أخرى».

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إن مولدات الكهرباء في مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي بغزة ستتوقف في غضون ساعات، ودعا أصحاب محطات الوقود في القطاع إلى سرعة تغذية المستشفيين بالوقود إن أمكن.

وبعد الهجوم على جباليا، أظهرت لقطات حصلت عليها رويترز عشرات الجثث مسجاة ومغطاة بالأكفان البيضاء ومصطفة بجانب المستشفى الإندونيسي. ومع تضاؤل ​​إمدادات الأدوية وانقطاع التيار الكهربائي وفي ظل الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي هز مباني المستشفيات، عمل الجراحون في غزة ليل نهار في محاولة لإنقاذ المرضى الذين يتدفقون باستمرار.

وقال الطبيب محمد الرُن «نتعامل مع الأمر ساعة بساعة لأنه احنا ما متوقعين امتى حتجينا الإصابات، واتعرضنا لأكتر من مرة إنه نفتح غرف عمليات خارجية حتى في قسم الاستقبال» وأحيانا في الممرات وأماكن الانتظار في المستشفى.

