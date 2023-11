ليفربول يواجه وست هام وتشيلسي ضد نيوكاسل في دور الثمانية لكأس الرابطة

وأوقعت قرعة دور الثمانية أيضا نيوكاسل يونايتد، الذي أخرج حامل اللقب مانشستر يونايتد من البطولة، في مواجهة تشيلسي بينما سيلعب إيفرتون مع فولهام. ومن المؤكد أن يكون هناك ممثل من رابطة الأندية الإنجليزية في قبل النهائي حيث يلتقي بورت فايل المنافس بدوري الدرجة الثالثة مع ميدلسبره المنتمي للدرجة الثانية.إيفرتون ضد فولهام

DUBAISPORTSTV: وست هام يقصي أرسنال من الدور الرابع لكأس الرابطةألحق وست هام يونايتد خسارة مذلّة بأرسنال وأقصاه من الدور الرابع لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية في كرة القدم وذلك بنتيجة 1-3 الأربعاء في لندن. وسجّل اهداف وست هام، بن وايت (16 خطأ في مرماه)، الغاني محمد قدوس (50) وجارود بوين (60)، قبل أن يحرز النروجي مارتن أوديغارد هدفًا شرفيًا لأرسنال (90+6).

وست هام يقصي أرسنال من الدور الرابع لكأس رابطة الاندية الانجليزية بعد هزيمة مذلة بثلاثية

تياجو لاعب ليفربول يغيب عن مواجهة بورنموث بكأس الرابطة والنادي يساند دياز عقب اختطاف والديه

