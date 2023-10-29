ليفربول يقسو على نوتينغهام فورست بثلاثية ويحتل المركز الثالث بالدوري الإنجليزي مؤقتاً

فاز فريق ليفربول الإنجليزي على نظيره نوتينغهام فورست بثلاثية نظيفة في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب آنفيلد ضمن مباريات الجولة العاشرة لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبالنتيجة يرفع ليفربول رصيده إلى 23 نقطة محتلاً المركز الثالث بصورة مؤقتة، بينما توقف رصيد نوتينغهام فورست عند 10 نقاط بالمركز الـ16.الدفاع: تسيميكاس، فان دايك، كوناتي، أرنولد.

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