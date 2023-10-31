لمياء العبدالله.. فارسة وطبيبة ومروضة لآخر سلالات الخيول البرية

وأضافت: «أدركت مع مرور السنوات، صعوبة الالتحاق بهذا التخصص، لأنه يتطلب أعلى الدرجات في العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية، ويتم تصنيفه من أرقى التخصصات وأكثرها صعوبة، والمنافسة عليه شديدة بين الطلبة».
وواصلت: «كنت أمارس الفروسية في أوقات فراغي في نادي الشارقة للفروسية، ولهم جزيل الشكر على منح هذه المساحة لمحبي هذه الرياضة، بينما حصلت على بعثة من وزارة التربية والتعليم لدراسة الطب البيطري، وانتقلت بعدها إلى أستراليا، وبدأت دراستي، ولكني لم أنقطع عن ركوب الخيل، ونجحت في الموازنة بين تميزي الأكاديمي وهوايتي، وكنت العربية الوحيدة بجامعتي وفي تخصص الطب البيطري».
وأشارت إلى أن الفترة التي تدربت فيها مع الفارس الأسترالي ساعدتها بشكل كبير، وقالت: «من هذه التجربة أحببت مجال التدريب، وأمضيت إجازاتي بعدها في ترويض الخيول العربية في كوينزلاند، كما بدأت بدراسة التدريب وحصلت على شهادة معتمدة فيه، ليبدأ مشواري بتدريب الأطفال أساسيات الركوب، واستمتعت فيه حقاً، وبعدها وددت أن أتعرف إلى رياضات الخيل الأخرى، فبدأت أشارك في مجال القدرة واكتشفت أستراليا من على ظهر الخيل، سافرت على ظهره مسافات طويلة أجوب أرياف أستراليا وأتعرف إلى ثقافتها».
في المقابل، أكدت أن الإجازة الصيفية استغلتها بطريقة جيدة داخل الدولة، وقالت: «في الإجازات الصيفية، تدربت في مستشفى الشارقة للخيول أثناء دراستي للطب البيطري وفي قسم الخدمات البيطرية التابعة لبلدية دبي، وتمكنت بفضلهما من تطبيق دراستي عملياً وبناء خبرة عملية لا تقل أهمية عن المعرفة الأكاديمية».
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