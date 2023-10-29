لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»..«إكوينوكس» المتألق يحافظ على لقب «تينو شو» باليابان

احتفظ النجم «إكوينوكس» لـ«شركة سيلك للسباقات إل. تي. دي» بلقب سباق «تينو شو» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، الذي أقيم بمضمار «طوكيو»، بقيادة الفارس كريستوف لومير وإشراف المدرب تيتسويا كيمورا، مسجلاً زمناً قدره 1.55.20 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن «جاستن بالاس» بقيادة الفارس كينجي يوكوياما وإشراف المدرب هاروكي سوجياما.تعزيز الصدارة

وبهذه النتيجة يصل البطل «إكوينوكس» إلى الانتصار السادس في مسيرته التي بدأت عام 2021، من ضمنها تحقيق لقب «لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الأولى» شهر مارس الماضي ضمن أمسية كأس دبي العالمي، ويعزز صدارته قائمة تصنيفات لونجين العالمية لأفضل الخيول في العالم.

كما انضم «إكوينوكس» لقائمة الأبطال الذين حققوا البطولة مرتين على التوالي، والتي كان آخرها للنجمة الأسطورية المعتزلة «آلموند آي»، التي حققت اللقب في عامي 2019 و2020، إذ تشير التوقعات إلى أن البطل الياباني قد يسير على خطى «آلموند آي» ويشارك في سباق «كأس اليابان»، التي ستقام يوم الـ26 من شهر نوفمبر المقبل. headtopics.com

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