لماذا تتأخر المساعدات في الدخول إلى غزة وما هي الآلية المتبعة لتفتيش إسرائيل الشاحنات؟

تعيش غزة وضعاً إنسانياً كارثياً في ظل حصار إسرائيلي خانق وفي ضوء آلية إسرائيلية معقدة لتفتيش شاحنات المساعدات التي تدخل إليها من معبر رفح الحدودي مع مصر.

قال مسؤول إسرائيلي، الأحد، إن إسرائيل ستسمح بزيادة المساعدات الموجهة إلى قطاع غزة بصورة كبيرة في الأيام المقبلة ودعا المدنيين الفلسطينيين إلى التوجه إلى ما وصفها بمنطقة "إنسانية" بجنوب القطاع. وأضافت أن "المساعدات تعبر في البداية من معبر رفح الذي يربط مصر بقطاع غزة وتتجه إلى معبر العوجة التجاري/ نيتسانا الذي يربط مصر بإسرائيل حتى تخضع للتفتيش من الجانب الإسرائيلي تمهيدا لدخولها قطاع غزة".

وبشأن العراقيل التي تواجهها شاحنات المساعدات، قال عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مصر، وهو أحد القائمين على إعداد قوافل المساعدات إلى غزة، كريم الصفتي: إن "الشاحنات تستغرق نحو 100 كم متر تقريبا من معبر رفح المصري إلى معبر العوجة/نتسانا، للتفتيش من الجانب الإسرائيلي ومن ثم العودة مرة أخرى إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح، في حين أن من الممكن أن تتخذ هذه الشاحنات طريقا مباشرا من رفح في الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني في مسار لا يتعدى بضعة كيلومترات إذا ما سمح لها كما حدث في... headtopics.com

وأضاف فرانسيس قوله: "هناك اتصالات وتنسيق مستمر بين مصر وإسرائيل، بوساطة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل تخفيف قيود دخول المساعدات إلى غزة". وعقب تسلمه الشاحنات العشر، الأحد، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن إجمالي شاحنات المساعدات التي دخلت القطاع 94 شاحنة مواد غذائية ومستلزمات طبية، مؤكدًا على عدم دخول شاحنات وقود حتى الآن."وفي معبر العوجة، لا تزال هناك 17 شاحنة يجري تفتيشها من قبل إسرائيل، بدون الإعلان عن وقت محدد لإدخالها إلى غزة"، بحسب الصايغ.

وقال شوشة إن 55 طائرة من دول عربية وأجنبية ومنظمات دولية وصلت إلى مطار العريش، تحمل نحو 1100 طن من المساعدات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الإغاثية والإنسانية، فيما وصلت 280 شاحنة مقدمة من 20 مؤسسة أهلية محملة بنحو 4000 طن من المساعدات المتنوعة. headtopics.com

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