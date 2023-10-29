لماذا أصبحت الأسهم السعودية جاذبة للمستثمرين؟

خلال الفترة الماضية بنحو 12% إلى 13%، وهو ما يعادل خسارة كامل مكاسب 2023، فإنه أصبح من الملائم عودة المستثمرين لشراء الأسهم السعودية.

وأضاف السعيد في مقابلة مع"العربية Business"، اليوم الأحد، أن التراجع الحالي لم يكن متوقعاً لكنه جاء وفقاً لظروف السوق والظروف العامة وتغير أسعار الفائدة والضغوط الجيوسياسة وتراجع أرباح الشركات.ورفع بنك"جي بي مورغان" توصيته لسوق الأسهم السعودية إلى زيادة الوزن من نظرة محايدة، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى عدة عوامل إيجابية منها ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار.

ومن المقرر أن يضيف جي بي مورغان كلا من البنك الأهلي السعودي، وبنك الرياض و"العربية للتعهدات" إلى محفظته الاستثمارية للأسواق الناشئة.ارتفع صافي ربح الشركة السعودية لصناعة الورق"صناعة الورق" بنسبة 261.03% في الربع الثالث من العام 2023، إلى نحو 22.42 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، ... headtopics.com

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