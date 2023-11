لماذا يدرس كوزمين تشكيلته بحذر لقمة الجزيرة

ويحل الملك ضيفا على "استاد محمد بن زايد" في العاصمة للاصطدام بالجزيرة (فخر أبوظبي) ضمن منافسات الجولة الـ7 من دوري أدنوك للمحترفين. ويتجاور الفريقان في جدول ترتيب المسابقة، فالشارقة في المركز الرابع بـ12 نقطةٍ، مقابل 10 نقاطٍ في رصيد فخر أبوظبي، أقرب مطارديه.

ولفت كوزمين إلى أن الموقعة ضد الجزيرة ستكون قبل 4 أيام فحسبٍ من لقاء ناساف قرشي الأوزبكي في رابع جولات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.وأكد كوزمين بأنه سيدرس اختياراته من اللاعبين –على حد تعبيره- نظرا إلى ضيق الوقت بين مباراتي فخر أبوظبي وناساف قرشي.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: DUBAISPORTSTV »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALARABIYA_BRK: باول: الفيدرالي لا يفكر بخفض الفائدة حالياً.. والتركيز على خفض التضخم إلى 2%قال رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول، إن الفيدرالي يتحرك بحذر، ولا يفكر بخفض الفائدة حاليا بينما يستهدف الوصول بالتضخم إلى 2%.وأضاف باول في مؤتمر صحافي ع

مصدر: AlArabiya_Brk | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: دي بور: انتظر من لاعبي الجزيرة ردة فعل قوية أمام الشارقةتمنى الهولندي فرانك دي بور مدرب الجزيرة ان يظهر فريقه ردة فعل قوية أمام الشارقة في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: «مدرجات الجزيرة» تتفوق في دوري الجماهيرموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

DUBAISPORTSTV: اعتراض بين مشجعي الشارقة على موعد القمة ضد الجزيرة عبّر بعض مناصري نادي الشارقة (الملك) في وسائل التواصل الاجتماعي عن استيائهم من الموعد المقرر للموقعة المرتقبة بين فريقهم والجزيرة (فخر أبوظبي). وسيتصادم الطرفان ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، حيث ينافس كلاهما على التقدم نحو مراكز الصدارة.

مصدر: dubaisportstv | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: بفوزه العريض على الجزيرة 33 - 19 ..الشارقة يتصدر دوري شباب اليدموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

EMARATALYOUM: لماذا ميسي 'أسطورة الكرة الذهبية'؟ الإجابة في 7 نقاطتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕