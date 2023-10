لماذا نهرب؟

هل هناك شخص على هذه الأرض لم يهرب من أمر ما في حياته؟ إننا وعلى امتداد العمر نمارس الهروب كفعل أشبه بآلية دفاع ذاتي عن النفس في مواجهة العديد من التحديات والمشاكل والإكراهات، وأن نهرب باستمرار لا يعني بالضرورة ذلك الهروب الذي يوقعنا تحت طائلة القانون، فقد يهرب الإنسان من نفسه، من الطقس السيئ، من المخاوف، من القلق، من البيت والعائلة والضغوطات والمطالب و....

يقال إن الفيلسوف سقراط كان يهرب للفلسفة وتلاميذه والتسكع في طرقات أثينا طوال الوقت، هرباً من زوجته كزانتيب سليطة اللسان، التي قال بأنه صار فيلسوفاً بسببها، كما هرب الفيلسوف نيتشه إلى عزلته، وإلى الفلسفة بسبب معاناته مع المرض، وتشهد مدينة سانت بطرسبرغ على هروب كاتبها الشهير ديستويفسكي من بيت لبيت تجنباً للدائنين الذين كانوا يطاردونه لاسترداد أموالهم التي كان يقترضها لينفقها في صالات القمار! أما تولستوي فكان يهرب من زوجته العاشقة صوفيا؛ بسبب تعلقها الشديد به ورغبتها في امتلاكه والاستئثار...

إن الهروب هنا، يمكن تقبّله وتفسيره باعتباره سلوكاً إنسانياً عادياً، يأتي كردة فعل على حالة ضاغطة تستدعي الانطلاق والتحرر، باعتبار أن كل فعل له رد فعل مساوٍ في القوة ومضاد في الاتجاه، فالطقس الحار يدفعك للبحر أو السفر، والجوّ الخانق في البيت يجعلك تطير إلى أماكن أكثر راحة حتى لو كان مقهى بائساً، هذا لا يعني أن الهروب مأمون دائماً وبلا خسائر، فبعض الهروب مكلف ومدمر أيضاً! headtopics.com

لكن ماذا عن الذين ينفصلون بأذهانهم وأرواحهم عن عوالمهم الحقيقية ليدخلوا في نفق الأفكار الماورائية والمعتقدات الغريبة، كالإيمان بالعوالم المتوازية، ووجود كائنات فضائية تملأ العالم، هم فقط من يراها ويتحدث معها، هذه الفكرة تستدعي فكرة أكثر لامعقولية من الناحية العلمية، وهي السفر عبر الزمن، سواء كان السفر للماضي أو للمستقبل.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

لماذا يستهدف مديرو الثروات سوقاً عالمية منكمشة؟موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

لماذا تواجد رئيس«فيفا» في غرفة ملابس النصر السعودي؟الرياض: عيسى الحكمي شهدت مباراة النصر السعودي والدحيل القطري الثلاثاء في الرياض في اطار دور المجموعات في دوري أبطال آسيا تواجد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم«فيفا» حيث تابع اللقاء الذي انتهى بفوز «العالمي» 4-3 على ملعب الأول بارك. اقرأ أكثر ⮕

استعملت في حرب 1967.. لماذا غزت صور البطيخ العالم؟رموز كثيرة عبرت عن القضية الفلسطينية والتضامن مع فلسطين، مثل الكوفية وحنظلة وأغصان الزيتون، وكانت من بينها فاكهة البطيخ التي عادت وغزت صورها مواقع التواصل اقرأ أكثر ⮕

إيرانموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة سات اقرأ أكثر ⮕

اللاجئون السوريون في تركيا..موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة سات اقرأ أكثر ⮕

حزب اللهموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة سات Like it! We would like to invite you to visit our caricature. اقرأ أكثر ⮕